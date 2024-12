Washington (Usa), 4 dic. (LaPresse) – Donald Trump ha annunciato la nomina di Paul Atkins a nuovo presidente della Securities & Exchange Commission (Sec). “Paul è un leader comprovato per le normative di buon senso. Crede nella promessa di mercati dei capitali solidi e innovativi che rispondano alle esigenze degli investitori e che forniscano capitale per rendere la nostra economia la migliore al mondo. Riconosce inoltre che le risorse digitali e altre innovazioni sono fondamentali per rendere l’America più grande che mai”, ha scritto il presidente eletto su Truth.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata