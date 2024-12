Torino, 4 dic. (LaPresse) – La Russia ricorrerà a “mezzi militari ancora più forti” nella sua guerra con l’Ucraina se gli Stati Uniti e i loro alleati non riconosceranno che non può essere messa alla prova indefinitamente. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov in un’intervista alla Cnn. “I rischi sono alti e stanno crescendo, ed è piuttosto inquietante”, ha detto Ryabkov, aggiungendo che le attuali tensioni geopolitiche sono senza precedenti, nemmeno “nel culmine della Guerra Fredda”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata