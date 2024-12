Napoli, 4 dic. (LaPresse) – Erano membri di “una vera e propria cellula organizzata già in fase operativa” e “in grado di realizzare attentati anche con le tecniche usate dai cosiddetti ‘lupi solitari’ sia suprematisti che jihadisti”, i 12 membri dell’associazione neonazista e suprematista “Werwolf” arrestati dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bologna. Oltre ai componenti della “cellula organizzata”, ci sono altri 25 indagati nei confronti dei quali sono state eseguite perquisizioni in tutta Italia. Le indagini sono coordinate dalle Dda di Bologna e Napoli e dalla Dna.

