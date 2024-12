Milano, 4 dic. (LaPresse) – La Premio Nobel iraniana per la pace Narges Mohammadi è stata scarcerata per 3 settimane per motivi di salute. Lo ha fatto sapere uno dei suoi avvocati, Mustafa Nili, come riportano i media iraniani. La procura di Teheran ha deciso di sospendere la sua condanna a 13 anni di carcere e la donna è stata portata via dalla prigione di Evin in ambulanza. Mohammadi ha sofferto di varie malattie durante la sua prigionia, tra cui problemi cardiaci. Nili ha aggiunto che l’attivista per i diritti umani aveva recentemente subito un intervento chirurgico.

