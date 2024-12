Milano, 3 dic. (LaPresse) – “Io scompaio in funzione dei due mandati. Venti domande per coprirne tre, di mandare via me, di fare tre o quattro mandati e” il quesito “sul presidente”. Così il fondatore e garante del M5S, Beppe Grillo, nel corso di una diretta social. Rivolto poi idealmente a Giuseppe Conte aggiunge: “Siete diventati un partito che segue un Oz, di gente che non riconosco più. Gli ho detto: fatti dare una mano, poi non si è mai più fatto trovare”.

