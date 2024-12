Milano, 3 dic. (LaPresse) – “Il Movimento è morto, stramorto, però è compostabile e l’humus non è morto. Oggi non c’è più il futuro”. Così il fondatore e garante del M5S, Beppe Grillo, in una diretta social. Poco dopo, quindi, ha aggiunto: “Questo Movimento avrà un altro decorso meraviglioso che ci siate voi o no”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata