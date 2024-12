Milano, 3 dic. (LaPresse) – “Voi andate a votare se avete voglia sennò andate per funghi, cercate di prendere una bella decisione, io non mi offendo. Non vi conosco neanche più, quindi capisco la vostra decisione”. Così il fondatore e garante del M5S, Beppe Grillo, in una diretta social, rivolto agli iscritti a proposito delle nuove votazioni nell’ambito dell’assemblea costituente del Movimento in programma dal 5 all’8 dicembre.

