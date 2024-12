Milano, 2 dic. (LaPresse) – Il Consiglio dei ministri è convocato per domani, martedì 3 dicembre, alle ore 12.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: schema di decreto legislativo sulla revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef e Ires) – esame definitivo (Economia e finanze); schema di decreto del presidente della Repubblica ‘Modifiche al Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367’ – esame preliminare (Economia e finanze); varie ed eventuali. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

