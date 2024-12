Milano, 2 dic. (LaPresse) – Eventi come quelli di piazza Maidan in Ucraina “non si sono mai tenuti in Georgia e non si terranno mai, tutto questo è apparso quest’anno”. È quanto ha affermato il primo ministro della Georgia Irakli Kobakhidze in conferenza stampa commentando le proteste in corso dopo la decisione del governo di sospendere i negoziati di adesione all’Unione europea fino alla fine del 2028. “Possiamo vedere che c’era un piano coordinato e pre-scritto”, ha aggiunto, come riporta l’agenzia Interpressnews, “finanziamenti esteri sono stati coinvolti nella realizzazione di questo piano”.

