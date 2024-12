Milano, 2 dic. (LaPresse/AP) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha paragonato quanto sta accadendo in Georgia agli eventi di Maidan in Ucraina. “Probabilmente il parallelo più diretto che possiamo tracciare è quello con gli eventi del Maidan in Ucraina, tutti i segni di un tentativo di attuare una ‘rivoluzione arancione'”, ha detto Peskov ai giornalisti, commentando gli eventi in Georgia.

