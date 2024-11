Milano, 29 nov. (LaPresse) – Il botta e risposta tra Lega e Forza Italia di questi giorni può incidere sulla ratifica della nomina di Simona Agnes alla presidenza della Rai? “Il voto in Vigilanza supera assolutamente il percorso della maggioranza, perché noi dobbiamo avere i due terzi, perciò c’è bisogno di allargare questo fronte”. Comunque “no, assolutamente, noi gli impegni che prendiamo come al solito li manteniamo”. Così a LaPresse il senatore della Lega e membro della Commissione di Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio. “Stupisce il fatto che lo scorso anno era stata votata da tutto il centrodestra compatto la riduzione del canone, quest’anno non lo si è fatto, però ognuno si assume le proprie responsabilità”, ha aggiunto.

