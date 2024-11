Milano, 28 nov. (LaPresse) – L’esercito russo sta attaccando gli impianti energetici dell’Ucraina. “Ancora una volta il settore energetico è sotto un massiccio attacco da parte del nemico”, scrive il ministro dell’Energia Herman Galushchenko in un post su Facebook, “gli attacchi agli impianti energetici si stanno verificando in tutta l’Ucraina”. L’operatore del sistema elettrico nazionale, Ukrenergo, “ha urgentemente introdotto blackout di emergenza” in varie regioni, si legge nel post.

