Roma, 28 nov. (LaPresse) – È in corso lo sgombero di alcune abitazioni occupate abusivamente al Parco Verde di Caivano, Napoli. L’operazione è stata disposta della Procura della Repubblica presso il Tribulale di Napoli Nord. Alle 11 in Procura si terrà una conferenza stampa congiunta del Procuratore della Repubblica di Napoli Nord e del Prefetto di Napoli, in merito all’operazione in corso.

