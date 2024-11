Torino, 28 nov. (LaPresse) – La giustizia argentina ha ordinato la scarcerazione dell’ex membro delle Brigate Rosse Leonardo Bertulazzi, arrestato lo scorso agosto a Buenos Aires. Lo riporta La Nacion. Il ricorso presentato dalla difesa è stato accolto dalla Camera Federale di Cassazione, secondo cui Bertulazzi può ancora godere dello status di rifugiato. I giudici hanno evidenziato l’esistenza dei legami di Bertulazzi in Argentina, dato che “vive con sua moglie da 20 anni nello stesso domicilio, di cui è proprietario”, e sottolineando come “il 7 ottobre 2004 gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico” dal governo allora in carica. La Cassazione ha quindi riconosciuto che la revoca dello status decretata dal governo Milei non era effettiva al momento dell’arresto, avvenuto il 29 agosto. Dopo l’arresto, il ministero della Sicurezza argentino aveva dichiarato che Bertulazzi “è responsabile di crimini che hanno minato i valori democratici e la vita di molteplici vittime”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata