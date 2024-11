Roma, 27 nov. (LaPresse) – “Domenica prossima inizia l’Avvento in preparazione al Natale di Cristo e la prossima settimana con l’Avvento incomincerà la traduzione in cinese dell’udienza”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro.

