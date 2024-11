Roma, 27 nov. (LaPresse) – Manca ancora il numero legale in commissione di Vigilanza Rai, convocata questa mattina per ratificare la nomina di Simona Agnes a presidente dell’azienda del servizio pubblico. A quanto si apprende il centrodestra ha deciso di disertare nuovamente la riunione. Erano presenti solo Graziano, Furlan e Bakkali (Pd) e Carotenuto (M5s). La Vigilanza sarebbe stata riconvocata per il prossimo 11 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata