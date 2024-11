Roma, 27 nov. (LaPresse) – “Preghiamo anche per la pace in Terra Santa: Nazareth, Palestina, Israele che ci sia la pace. La gente. Soffre tanto. Preghiamo per la pace tutti insieme”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata