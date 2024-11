Roma, 27 nov. (LaPresse) – L’Aula del Senato ha dato il via libera, con 87 sì, 40 no e 18 astenuti, al ddl sull’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Il provvedimento, che prevede tra l’altro lo stop ai test d’ingresso, passa ora alla Camera.

