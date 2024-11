Napoli, 27 nov. (LaPresse) – Incidente stradale mortale a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, dove un ragazzo di 18 anni del luogo ha perso la vita. Il giovane era da poco uscito da scuola e viaggiava a bordo della sua moto lungo la strada provinciale 57 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Ktm che conduceva, andando a impattare contro il guardrail. Soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Ariano Irpino, il ragazzo è morto a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

