Milano, 27 nov. (LaPresse) – “Io ricordo che l’amico Berlusconi anche lui riteneva che il canone Rai fosse una gabella su cui riflettere. Io sarei per la cancellazione. Si è votato oggi quello che l’intero governo e l’intera maggioranza ha votato l’anno scorso. Perché quest’anno la stessa roba non va bene?”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, durante il convegno ‘Energia ed Europa’ a Roma, tornando sul voto all’emendamento per il taglio del canone Rai proposto dalla Lega bocciato anche con il voto di FI oggi in commissione al Senato.

