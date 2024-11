L’Aia (Paesi Bassi), 27 nov. (LaPresse/AP) – Il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi) ha chiesto ai giudici di emettere un mandato di arresto per il capo del regime militare della Birmania per i crimini commessi contro la minoranza musulmana dei Rohingya. Il Gen. Min Aung Hlaing, che ha preso il potere dalla leader democraticamente eletta Aung San Suu Kyi con un colpo di stato nel 2021, è accusato di crimini contro l’umanità per la deportazione e la persecuzione dei Rohingya. Da un campo profughi in Bangladesh, dove sono rifugiati molti membri della minoranza musulmana, il procuratore capo del tribunale Karim Khan ha annunciato che intende richiedere presto altri mandati per i leader birmani. “Così facendo, dimostreremo, insieme a tutti i nostri partner, che i Rohingya non sono stati dimenticati. Che loro, come tutte le persone nel mondo, hanno diritto alla protezione della legge”, ha affermato l’avvocato britannico.

