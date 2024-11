Roma, 26 nov. (LaPresse) – “Siamo orgogliosi delle prove fornite dal nostro sistema di Protezione Civile, non a caso preso ad esempio anche in altre nazioni”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia in occasione del 30esimo anniversario dell’alluvione che colpì Alessandria e alcuni comuni limitrofi.

