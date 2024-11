Napoli, 26 nov. (LaPresse) – Il gip del Tribunale di Torino ha autorizzato perquisizioni di alcuni studi legali per reperire documentazione e riscontri utili alla prosecuzione delle indagini sulla successione ereditaria in seguito alla morte di Marella Caracciolo. Il procedimento penale riguarda Gianluca Ferrero, Urs Robert von Grünigen e i fratelli John Philip, Lapo Edovard e Ginevra Elkann. L’esecuzione delle perquisizioni è stata affidata, con la partecipazione dei pubblici ministeri della Procura di Torino e la presenza di rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati torinese, al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, Reparto della Guardia di finanza che, su delega e sotto il coordinamento della Procura di Torino, ha svolto le indagini. “Tutto ciò avviene contestualmente all’effettuazione di distinti interventi, anche presso Uffici pubblici, volti ad acquisire ulteriore documentazione pertinente all’oggetto delle investigazioni”, si legge in una nota a firma del procuratore di Torino Giovanni Bombardieri. La Procura indaga per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, truffa in danno dello Stato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

