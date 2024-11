Milano, 25 nov. (LaPresse) – “Al momento, l’offerta che abbiamo presentato non è vincolante, e non vi è alcuna certezza che si raggiunga un accordo. La responsabilità di valutare questa offerta spetta al consiglio di amministrazione di Banco Bpm e agli azionisti di entrambi gli istituti. Speriamo di incontrarli presto per discutere i dettagli direttamente con loro”. Così, in un post su Linkedin, il ceo di Unicredit, Andrea Orcel. Unicredit ha comunicato oggi il lancio di un’Ops sulla totalità delle azioni di Banco Bpm.

