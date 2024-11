Torino, 22 nov. (LaPresse) – “I risultati raggiunti e la velocità di sviluppo dei missili ipersonici Oreshnik suscitano orgoglio e ammirazione” e la Russia “continuerà a testarli”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin incontrando al Cremlino i vertici del ministero della Difesa. Lo riporta Ria Novosti. “Il sistema missilistico Oreshnik non è un’arma di distruzione di massa, è un’arma di precisione”, ha aggiunto il leader russo, e “se utilizzato in modo massiccio contro obiettivi nemici, sarà paragonabile a un’arma strategica. Al momento non esistono contromisure”.

