Torino, 22 nov. (LaPresse) – Il sistema missilistico Oreshnik ha caratteristiche che gli consentono di colpire obiettivi in tutta Europa. Lo ha riferito il comandante delle forze missilistiche strategiche russe, Sergei Karakaev, al presidente russo Vladimir Putin, nel corso dell’incontro con i vertici della Difesa al Cremlino. Lo riporta l’agenzia Tass. “Questo sistema missilistico con unità ipersoniche può colpire qualsiasi bersaglio con elevata efficienza. In base ai compiti assegnati e alla portata dell’arma, può colpire obiettivi in tutta Europa. Cosa che lo distingue da altre armi di precisione a lungo raggio”, ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata