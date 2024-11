Roma, 22 nov. (LaPresse) – “La posizione della Cina sulla questione dell’Ucraina è coerente e chiara, e la Cina sostiene la necessità di risolvere la crisi con mezzi politici e di evitare un’escalation della situazione. Nell’attuale situazione, tutte le parti dovrebbero mantenere la calma e la moderazione, lavorare per smorzare le tensioni attraverso il dialogo e le consultazioni, e creare le condizioni per un rapido cessate il fuoco e una risoluzione politica della crisi”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, come riporta Global Times, in risposta alle notizie sul lancio da parte della Russia di missili balistici ipersonici a raggio intermedio contro l’Ucraina.

