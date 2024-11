Londra (Regno Unito), 22 nov. (LaPresse/AP) – L’aeroporto londinese di Gatwick ha evacuato per precauzione una parte del suo Terminal Sud mentre indaga su un incidente di sicurezza. L’aeroporto ha dichiarato in un comunicato su X che nessuno potrà entrare nel Terminal Sud mentre le operazioni di sicurezza sono in corso. “La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale rimane la nostra massima priorità. Stiamo lavorando duramente per risolvere il problema il più rapidamente possibile”, ha reso noto l’aeroporto in un comunicato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata