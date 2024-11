Milano, 22 nov. (LaPresse) – Tonfo per i mercati asiatici. La Borsa cinese di Shanghai chiude in netto calo con l’indice Composite che sprofonda a -3,06% a 3.267,19 punti. Male anche Shenzhen che segna -3,52% a 10.438,72 punti. Va giù anche l’indice Hang Seng di Hong Kong in calo del 2,17%. A pesare, secondo il ‘South China Morning Post’, i “risultati deludenti” del motore di ricerca Baidu e le “indicazione pessimistiche” di Pdd Holdings, che controlla la piattaforma di e-commerce Temu, che “hanno aumentato il nervosismo sugli utili societari e sulle prospettive di crescita della Cina”.

