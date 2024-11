Milano, 21 nov. (LaPresse) – “Occorre lavorare tutti insieme, istituzioni, famiglie, insegnanti, ragazzi e ragazze, con determinazione per sconfiggere i modelli comportamentali aggressivi e violenti; per sconfiggere pregiudizi che condizionano pensieri ed azioni; per sconfiggere la violenza insensata del singolo e quell’attitudine che ‘accetta’ e normalizza la prevaricazione; per promuovere l’importanza di costruire legami sani e riconoscere il valore supremo della vita”. Lo scrive il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nella lettera inviata agli studenti in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

