Milano, 21 nov. (LaPresse) – Per la prima volta dall’8 ottobre 2023, Hezbollah ha rivendicato un attacco nel sud di Israele. In una nota, il partito libanese ha affermato di aver lanciato missili “di qualità” a mezzogiorno contro la base aerea di Hatsor, situata a est di Ashdod, a 150 km dal confine libanese-israeliano. La base è descritta da Hezbollah come “un’importante ala aerea contenente addestramenti di ricognizione qualificati e squadroni di aerei da guerra”. Il partito ha precisato che questo attacco rientra nell’appello “dell’ex leader di Hezbollah assassinato, Hassan Nasrallah”. Lo riporta L’Orient Le Jour.

