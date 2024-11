Milano, 20 nov. (LaPresse) – L’Italia ha vinto per la quinta volta nella sua storia la BJK Cup di tennis, l’equivalente della Coppa Davis al femminile. In finale le azzurre di Tatiana Garbin hanno battuto nettamente la Slovacchia per 2-0. Decisiva la vittoria nel secondo singolare di una super Jasmine Paolini, numero 4 del Mondo, contro la slovacca Rebecca Sramkova, numero 43 al mondo, con un perentorio 6-2, 6-1.

