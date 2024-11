Roma, 20 nov. (LaPresse) – Si è conclusa con un nulla di fatto la seduta della commissione di Vigilanza Rai, convocata questa mattina per ratificare la nomina di Simona Agnes come presidente dell’azienda del servizio pubblico. Come previsto, la maggioranza ha disertato la seduta. Prossima convocazione mercoledì prossimo alle 8.30.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata