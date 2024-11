Milano, 20 nov. (LaPresse) – Dopo l’uccisione da parte di Israele il 27 settembre del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, il suo successore Naim Qassem ha ammesso che il partito libanese ha attraversato una fase di “confusione” per 10 giorni. Ma poi, “abbiamo ritrovato vigore in tutti i settori e disponiamo dei mezzi necessari per affrontare le sfide”. Lo riporta L’Orient Le Jour.

