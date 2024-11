Bruxelles, 19 nov. (LaPresse) – I leader delle tre forze di maggioranza, popolari, socialisti e liberali, si riuniranno fra poco al Parlamento europeo per trovare una soluzione alla crisi politica in atto. Sul tavolo la proposta di un nuovo Patto di coalizione scritto, la richiesta di rimodulare il portafoglio del commissario ungherese Oliver Varhelyi, la richiesta dei popolari spagnoli di rivedere alcune deleghe alla vicepresidente Teresa Ribera e infine un accordo reciproco Ppe/S&D per un via libera a Raffaele Fitto e Teresa Ribera.

