Roma, 18 nov. (LaPresse) – “Per quanto riguarda specificamente la guerra in Ucraina, ricordando le nostre discussioni a Nuova Delhi, sottolineiamo la sofferenza umana e gli impatti negativi aggiunti della guerra per quanto riguarda la sicurezza alimentare ed energetica globale, le catene di approvvigionamento, la stabilità macrofinanziaria, l’inflazione e la crescita”. Così i leader del g20 nella parte della dichiarazione finale del vertice di Rio de Jainero dedicata alla guerra in Ucraina. “Accogliamo con favore tutte le iniziative pertinenti e costruttive che sostengono una pace globale, giusta e duratura, sostenendo tutti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite per la promozione di relazioni pacifiche, amichevoli e di buon vicinato tra le nazioni”, proseguono i leader che non citano mai la Russia. Nei paragrafi 10, 11 e 12 del documento i leader di impegnano anche “a promuovere l’obiettivo di un mondo libero da armi nucleari e di un luogo più sicuro per tutti e rispetteremo i nostri obblighi a questo proposito”, condannano “il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, e definiscono “fondamentali” la “risoluzione pacifica dei conflitti e gli sforzi per affrontare le crisi, così come la diplomazia e il dialogo. Solo con la pace potremo raggiungere la sostenibilità e la prosperità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata