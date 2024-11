Milano, 19 nov. (LaPresse) – “Le forze di pace e le strutture dell’Unifil sono state prese di mira in tre distinti incidenti avvenuti oggi nel sud del Libano, con quattro peacekeepers feriti in uno degli incidenti. Quattro peacekeepers ghanesi in servizio sono rimasti feriti quando un razzo, lanciato molto probabilmente da attori non statali all’interno del Libano, ha colpito la loro base UNP 5-42 a est del villaggio di Ramyah. I peacekeepers hanno riportato ferite e tre di loro sono stati trasferiti in un ospedale di Tiro per essere curati”. È quanto si legge in una nota dell’Unifil. “In un altro incidente, il Quartier Generale del Settore Ovest dell’Unifil a Shama è stato colpito da cinque razzi, che hanno colpito l’officina di manutenzione”, aggiunge la nota, “sebbene abbiano causato ingenti danni all’officina, nessun peacekeeper è rimasto ferito. È stata la seconda volta che questa base Unifil è stata colpita dagli scontri in corso nell’area in meno di una settimana. Un proiettile d’artiglieria da 155 mm ha colpito la base il 15 novembre”. “Infine”, conclude l’Unifil, “mentre una pattuglia Unifil stava attraversando una strada a nord-est del villaggio di Khirbat Silim, una persona armata ha sparato direttamente contro la pattuglia. Non si segnalano feriti tra i peacekeepers in questo incidente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata