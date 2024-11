Milano, 19 nov. (LaPresse) – Una donna di cui non sono state ancora rese note le generalità è morta in un incidente stradale avvenuto stamani, poco prima delle 9, sulla A4, tra l’allacciamento dell’A4/A57 e la diramazione per l’A13 in direzione Milano nel territorio di Vigonza per un tamponamento tra due mezzi pesanti e un furgoncino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata