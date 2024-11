Roma, 19 nov. (LaPresse) – “Riaffermiamo il nostro impegno a sostenere i migranti, compresi i lavoratori migranti e i rifugiati, nei nostri sforzi verso un mondo più inclusivo, in linea con le politiche, le legislazioni e le circostanze nazionali, assicurando il pieno rispetto dei diritti umani e delle loro libertà fondamentali a prescindere dal loro status migratorio”. Così i leader del G20 nella dichiarazione finale del vertice di Rio de Janeiro. “Riconosciamo inoltre l’importanza di prevenire i flussi migratori irregolari e il traffico di migranti, come parte di un approccio globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, rispondendo al contempo alle esigenze umanitarie e alle cause profonde dello sfollamento. Sosteniamo il rafforzamento della cooperazione tra i Paesi di origine, transito e destinazione. Continueremo il dialogo sulla migrazione e lo sfollamento forzato durante le future Presidenze”, si legge ancora.

