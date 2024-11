Milano, 19 nov. (LaPresse) – “Con un’inflazione vicina all’obiettivo e una domanda interna stagnante, le condizioni monetarie restrittive non sono più necessarie”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo discorso all’Università Bocconi a Milano dal titolo ‘Back to the future: forward-looking considerations on monetary policy normalization’. “Nella fase attuale dovremmo concentrarci maggiormente sulla lentezza dell’economia reale: senza una ripresa sostenuta, l’inflazione rischia di essere spinta ben al di sotto dell’obiettivo, aprendo uno scenario che sarebbe difficile da contrastare per la politica monetaria e che quindi andrebbe evitato. In breve, dobbiamo normalizzare la nostra posizione di politica monetaria e spostarci in territorio neutrale – o addirittura espansivo, se necessario”, ha osservato.

