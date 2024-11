Roma, 18 nov. (LaPresse) – “Nell’esprimere la nostra profonda preoccupazione per la catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e per l’escalation in Libano, sottolineiamo l’urgente necessità di espandere il flusso di assistenza umanitaria e di rafforzare la protezione dei civili e chiediamo la rimozione di tutti gli ostacoli alla fornitura di assistenza umanitaria su scala”. Così i leader del G20 nella parte della dichiarazione finale dedicata alla guerra in Medioriente. “Evidenziamo la sofferenza umana e gli impatti negativi della guerra – si legge ancora – Affermando il diritto palestinese all’autodeterminazione, ribadiamo il nostro incrollabile impegno per la visione della soluzione dei due Stati, in cui Israele e uno Stato palestinese vivano fianco a fianco in pace all’interno di confini sicuri e riconosciuti, coerentemente con il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Siamo uniti nel sostenere un cessate il fuoco globale a Gaza, in linea con la Risoluzione n. 2735 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e in Libano, che consenta ai cittadini di tornare in sicurezza alle loro case su entrambi i lati della Blue Line”.

