Milano, 18 nov. (LaPresse) – Il capo ultras del Milan, Luca Lucci, è stato arrestato dalla guardia di finanza di Pavia insieme ad altre 19 persone in un’inchiesta della Dda di Milano sul traffico di droga. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Milano, Luigi Iannelli, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero di Milano Gianluca Prisco. Sono stati sequestrati 800mila euro in contanti. L’indagine avrebbe svelato un traffico di sostanze stupefacenti per oltre due tonnellate fra la Lombardia e la Calabria: una tonnellata di eroina, una di cocaina e 200 chilogrammi di hashish.

