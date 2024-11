Roma, 18 nov. (LaPresse) – Stop “bluff e teatrini” e “concentrarsi sulle soluzioni”. Questo l’appello del segretario esecutivo dell’Unfccc Simon Stiell ai delegati e ai negoziatori alla plenaria in apertura dell’ultima settimana della Cop29, in corso a Baku in Azerbaigian.

