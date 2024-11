Milano, 17 nov. (LaPresse) – L’affluenza alle 12 per le elezioni regionali in Umbria crolla al 9,60% (930 sezioni su 1.000). Lo si legge sul portale Eligendo del ministero dell’Interno. Il dato è in deciso calo rispetto al 2019 quando alle urne si recò alla stessa ora il 19,66% degli aventi diritto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata