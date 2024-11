Milano, 17 nov. (LaPresse) – “È fantastico, non so cosa dire, è per la mia gente e la mia famiglia oltre che per tutti quello che mi hanno supportato. Alla fine ho pianto, grazie davvero a tutti. Ora godiamoci il momento e speriamo sempre di migliorare. È una vittoria, da spagnolo, anche per Valencia”. Così lo spagnolo Jorge Martin dopo la vittoria del titolo di campione del Mondo della MotoGp a Barcellona.

