Roma, 17 nov. (LaPresse) – “Abbiamo sempre ringraziato Sua Santità per la presa di posizione in difesa dei diritti umani, della giustizia e della Pace nel mondo e particolarmente per il riconoscimento del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e alla creazione del suo stato libero ed indipendente”. Così Yousef Salman, Presidente della Comunità Palestinese di Roma e del Lazio, in una nota dopo l’anticipazione dell’ultimo libro del Papa in cui Bergoglio chiede di indagare se quanto successo a Gaza sia genocidio. “Papa Francesco, ha sempre espresso preoccupazione per la lunga sofferenza del popolo palestinese e le atrocità del Medioriente, invitando al rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite e della legalità Internazionale”, si legge ancora.

