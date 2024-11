Milano, 17 nov. (LaPresse) – “Rassicuriamo la Anm: per screditare la magistratura, basta la magistratura che blocca le espulsioni dei clandestini delinquenti, libera gli spacciatori per errore, va in piazza contro il governo, chiede la galera per Matteo Salvini perché ‘ha ragione ma va attaccato’. Per invertire la tendenza, basterebbe iniziare dalle cose più banali. Per esempio: meno convegni e più lavoro”. Così una nota della Lega in risposta a uno dei documenti approvati dal Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati.

