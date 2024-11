Madrid (Spagna), 15 nov. (LaPresse) – Il governatore della Comunità valenciana, Carlos Mazón, nel suo intervento al Parlamento regionale per riferire sulla gestione della Dana, ha ammesso che ci sono stati “errori”, senza attribuire responsabilità specifiche, ma ha suggerito che l’esecutivo regionale non avesse a disposizione “informazioni sufficienti” su quella che ha descritto come una “catastrofe colossale”, che ha “superato le previsioni dell’Aemet”, l’agenzia meteorologica spagnola che fa capo al ministero della Transizione ecologica guidato da Teresa Ribera. “Abbiamo fatto tutto il possibile con quello che sapevamo”, ha detto il governatore, affermando poi di non voler “negare le mancanze” nella gestione della Dana e di non volersi “sottrarre a nessuna responsabilità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata