Milano, 15 nov. (LaPresse) – Sono 1.429 le vittime di incidenti stradali in Italia nei primi sei mesi del 2024, il 4% in più del periodo gennaio-giugno 2023. Sono i dati preliminari diffusi dall’Istat, in vista della Giornata internazionale per le vittime della strada che ricorre il 17 novembre. Secondo le stime dell’Istat, nel semestre gennaio-giugno 2024 si registra, rispetto allo stesso periodo del 2023, un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (80.057; +0,9%), dei feriti (107.643; +0,5%) e delle vittime entro il trentesimo giorno (1.429; +4,0%). Nel confronto con i primi sei mesi del 2019, anno scelto come riferimento per l’obiettivo 2030 dalla Commissione Europea con il programma “Road safety policy framework 2021-2030” (riduzione del 50% del numero di vittime e feriti gravi entro il 2030), si rileva ancora un calo per gli incidenti stradali (-4,3%), i feriti (-8,0%) e i deceduti (-6,8%). L’aumento dei morti in incidenti stradali registrato nei primi sei mesi del 2024 – osserva l’Istituto di statistica – allontana, però, l’Italia dagli obiettivi europei fissati.

