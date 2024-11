Milano, 15 nov. (LaPresse) – Nardev Singh, ‘Raggi’ per tutti, 38 anni, è stato ucciso per “provare una pistola modificata a salve”. È quanto emerge dall’ordinanza del gip di Bari, Giuseppe Ronzino, di cui LaPresse ha preso visione, in merito all’omicidio di Singh, morto a Ceglie del Campo, lo scorso 31 ottobre, con cui è stato disposto l’arresto di 3 persone, tra cui uno minorenne all’epoca dei fatti e uno tuttora minorenne.

